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22:47, 12 июля 2026Мир

В европейской стране призвали прекратить помощь Украине

Ультраправые в Варшаве потребовали прекратить военную и финансовую помощь Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Варшаве прошел «Волынский марш», организованный пророссийской партией «Конфедерация польской короны». Об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

Участники акции скандировали лозунг «Поляк в Польше — хозяин» и требовали не передавать Украине «ни грамма боеприпасов, ни литра топлива».

Организаторы заявили, что мероприятие посвящено памяти польских жертв Волынской трагедии. Партия, выступившая инициатором шествия, давно известна антиукраинской риторикой и выраженными пророссийскими позициями.

Страны НАТО в Анкаре договорились выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. Лидеры стран альянса в итоговой декларации саммита заявили, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу.

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