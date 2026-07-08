Оглашены итоги саммита НАТО в Анкаре

Лидеры стран НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. Об этом говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

При этом в декларации НАТО не упоминается обязательство о принятии Украины в альянс. Кроме того, государства блока на саммите заключили новые военные контракты на 50 миллиардов долларов.

Лидеры стран блока в итоговой декларации саммита также снова заявили, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО во время подготовки к саммиту в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год, против этого выступила Италия.