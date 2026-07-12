Взрыв на складе боеприпасов под Киевом после удара России привел к увольнениям

2 руководителей «Укроборонпрома» обвинили в нарушениях и уволили после взрыва в Вишневом

Государственный концерн «Укроборонпром», который владеет складом боеприпасов в Вишневом Киевской области, где ранее после российского удара произошли взрывы, инициировал увольнения двух руководителей. Их обвинили в нарушении правил безопасного хранения снарядов, сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей», — сказано в заявлении.

Помимо них, должностей лишились и другие люди, «чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям». Кроме увольнения, нарушители столкнутся с уголовной ответственностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом, где находились снаряды с обедненным ураном, вопреки инструкциям построили рядом с жилыми домами. Он пообещал наказать виновных.

До этого экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на складе в Вишневом находились боеприпасы с обедненным ураном. Он обвинил украинские власти в использовании населения жилых микрорайонов в качестве живого щита.