ВСУ разместили склад с боеприпасами у жилых домов под Киевом. Зеленский признал нарушения и пообещал наказать виновных

Зеленский: Взорвавшийся склад с оружием в Вишневом находился рядом с жилым сектором

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом, где находились снаряды с обедненным ураном, располагался рядом с жилыми домами. По его словам, размещение объекта в населенном пункте рядом с жилым сектором произошло якобы вопреки инструкциям.

В настоящее время по данному факту проводятся проверки.

По словам украинского лидера, конкретные должностные лица известны. Он также пообещал, что виновные в том, что на складе в Вишневом находились боеприпасы, будут привлечены к ответственности.

ВСУ специально размещают склады с оружием у жилых домов

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак отметил, что взрыв в Вишневом произошел на территории одного из предприятий «Укроборонпрома». По его словам, примерно четыре месяца назад рядом уже был взрыв.

Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Черный признал, что украинские военные специально располагают склады с боеприпасами в жилых районах. Он отметил, что ранее в Павлограде хранение боеприпасов в районе, где жили люди, также обернулось взрывом со вторичной детонацией.

При этом в Генеральном штабе ВСУ заявили, что детонация снарядов в Вишневом Киевской области произошла не на их объекте. Представитель Генштаба утверждает, что приказ главнокомандующего ВСУ о запрете размещения складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой «остается в силе».

Мины неразорванные залетали прямо к людям в дома, в квартиры Андрей Черный инструктор ВСУ

Черный уточнил, что эти события произошли еще до взрыва в Вишневом, однако точной даты он не назвал.

6 июля пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. По информации ведомства, на заводе производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

На складе в Вишневом могло быть экспериментальное оружие НАТО

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на складе в Вишневом находились боеприпасы с обедненным ураном. Он пояснил, что с этим был связан призыв местных властей не покидать свои дома. Он также обвинил украинские власти в использовании населения жилых микрорайонов в качестве живого щита для хранения боеприпасов.

Кроме того, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов допустил, что на складе боеприпасов в Вишневом Киевской области могло быть экспериментальное оружие стран НАТО. «Не исключено, что там были запасы Великобритании или Германии и Франции. Может быть, и всех вместе взятых», — отметил он. По словам Попова, ВСУ не имели доступа к этим складским помещениям. Он подчеркнул, что это первый признак начала военной колонизации Украины.