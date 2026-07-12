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03:59, 12 июля 2026Бывший СССР

Инструктор ВСУ заявил о намеренном размещении складов с боеприпасами в жилых районах

Инструктор ВСУ: Военные специально располагают склады с боеприпасами в жилых районах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально располагают склады с боеприпасами в жилых районах. Об этом сообщил инструктор ВСУ Антон Черный, передает RT.

Он отметил, что ранее в Павлограде хранение боеприпасов в районе, где жили люди, также обернулось взрывом со вторичной детонацией. По его словам, мины залетали к людям в квартиры, а после взрыва ни в одном доме не осталось окон. Дату произошедшего он не назвал, однако уточнил, что это случилось еще до взрыва в Вишневом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом был размещен рядом с жилыми домами.

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