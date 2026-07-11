Зеленский признал размещение склада с оружием в Вишневом возле жилых домов

Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом находился у жилых домов

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом был размещен рядом с жилыми домами. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он пообещал наказать конкретных должностных лиц «Укроборонпрома», допустивших размещение оружейного склада в жилом районе. По его словам, ответственные за это уже известны.

«Каждый из них будет привлечен к ответственности. Хранить оружие и боеприпасы возле жилых домов запрещено», — сказал Зеленский.

6 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. По информации ведомства, на заводе производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО, а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.