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23:28, 11 июля 2026Бывший СССР

Зеленский признал размещение склада с оружием в Вишневом возле жилых домов

Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом находился у жилых домов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом был размещен рядом с жилыми домами. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он пообещал наказать конкретных должностных лиц «Укроборонпрома», допустивших размещение оружейного склада в жилом районе. По его словам, ответственные за это уже известны.

«Каждый из них будет привлечен к ответственности. Хранить оружие и боеприпасы возле жилых домов запрещено», — сказал Зеленский.

6 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. По информации ведомства, на заводе производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО, а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

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