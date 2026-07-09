Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности о вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом

Ступак: Взрывы в Вишневом произошли на территории предприятия «Укроборонпрома»

Завод под Киевом, удар по которому в ночь на 6 июня вызвал массовые взрывы, принадлежал государственному концерну «Укроборонпром». Подробности о предприятии раскрыл экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Взрыв в Вишневом произошел на территории одного из предприятий "Укроборонпрома". По его словам, примерно четыре месяца назад рядом уже был взрыв», — говорится в публикации.

6 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. По информации ведомства, на заводе производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

По данным открытых источников, завод «Визар» входит в концерн «Укроборонпром».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на территории завода находились снаряды с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.