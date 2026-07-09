На Украине обвинили власти в использовании населения как щита для хранения боеприпасов

Мосийчук: Жилые районы Украины используются как щит для хранения боеприпасов

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) обвинил украинские власти в использовании населения жилых микрорайонов в качестве живого щита для хранения боеприпасов.

Он отметил, что во время недавней атаки в украинских СМИ показывали кадры с разрушениями жилого дома, рядом с которым находился детский сад и гаражный кооператив, на месте которого теперь воронка.

По мнению Мосийчука, это произошло из-за детонации боеприпасов, которые хранились в жилой застройке.

«Эту всю территорию, особенно детсада, оцепила СБУ с участием спецподразделения ГУР. И никого туда не допускали. Местные жители оговорят, что-то в подвалах хранилось», — отметил экс-депутат.

Он добавил, что все ракеты, кроме тех, что задели жилые дома, достигли целей, которыми стали объекты энергетики, места сборки дронов, военные склады, места пребывания четырех управлений Главного управления разведки Украины. Те же ракеты, которые упали в жилых кварталах, свидетельствуют о том, что власти используют микрорайоны как прикрытие для хранения боеприпасов, что противоречит международным конвенциям, подчеркнул политик.

Ранее Мосийчук заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились снаряды с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.