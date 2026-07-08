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10:45, 8 июля 2026Бывший СССР

В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

В ВСУ заявили, что детонация снарядов в Вишневом произошла не на их объекте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что детонация снарядов в Вишневом Киевской области произошла не на их объекте. Слова представителей ведомства приводит агентство «УНИАН».

«Объект, на котором произошла детонация взрывоопасных предметов в Вишневом после массированной атаки российских войск, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины», — сообщается в ответе представителей Генштаба украинской армии.

Утверждается, что приказ главнокомандующего ВСУ о запрете размещения складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой «остаётся в силе».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что армия России поразила склад боеприпасов в Вишневом, где находились снаряды с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

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