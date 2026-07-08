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15:30, 8 июля 2026Бывший СССР

В России заявили об экспериментальном оружии на складе боеприпасов с ураном под Киевом

Генерал Попов: На складе в Вишневом могло быть экспериментальное оружие НАТО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На складе боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном, могло быть экспериментальное оружие стран НАТО. Об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с МК.RU.

«Это были складские помещения оружия и боеприпасов, которые государства НАТО хотели испытать на реальном полигоне, в который превратилась Украина. Не исключено, что там были запасы Великобритании или Германии и Франции. Может быть, и всех вместе взятых», — отметил он.

По словам Попова, Вооруженные силы Украины не имели доступа к этим складским помещениям. Он подчеркнул, что это первый признак начала военной колонизации Украины.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном. На этом фоне Мосийчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и Минобороны страны в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

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