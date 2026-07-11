Зеленский сделал заявление об ударе по складу боеприпасов в Вишневом

Зеленский: Виновные в том, что на складе в Вишневом находились боеприпасы, будут наказаны

Виновные в том, что на складе в Вишневом находились боеприпасы, будут наказаны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сегодня генерал-майор [Службы безопасности Украины] СБУ [Александр] Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, то, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — был нарушен», — написал он.

По словам украинского лидера, конкретные должностные лица известны, и позиция государства заключается в том, что каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности.

Ранее Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом. Глава Украины поделился данными, полученными от СБУ, МВД и офиса генпрокурора.