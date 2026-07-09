Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом

Зеленский признал, что удар РФ в Вишневом пришелся по складу боеприпасов «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российский удар в Вишневом Киевской области пришелся по складу боеприпасов, который принадлежал государственному концерну «Укроборонпром». Он заявил в комментарии «РБК-Украина», что вскоре на предприятии последуют увольнения с руководящих постов.

Украинский лидер поделился данными, полученными от Службы безопасности ресбуплики (СБУ), МВД и офиса генпрокурора.

«Есть уголовное дело, люди виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И безусловно будут уволены в "Укроборонпроме", потому что состав был одного из предприятий" Укроборонпрома"», — подчеркнул Зеленский.

6 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. По информации ведомства, на заводе производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

По данным открытых источников, завод «Визар» входит в концерн «Укроборонпром».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на складе боеприпасов в Вишневом, по которому пришелся российский удар, находились снаряды с обедненным ураном.