Над российским регионом сработала система ПВО

Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожили пять беспилотников

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что система в российском регионе сработала в период с 13:05 до 14:15 по московскому времени.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате оборонительных действий удалось уничтожить пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Других подробностей в министерстве не привели.

В этот же день Вооруженные силы Украины уже пытались атаковать Белгородскую область. Тогда Минобороны сообщило, что 11 беспилотников сбили над приграничным регионом, Крымом и акваторией Черного моря.