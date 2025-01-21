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13:41, 21 января 2025Россия

Над Черным морем и Крымом заметили украинские дроны

Над Черным морем, Крымом и Белгородской областью уничтожили украинские БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Над Черным морем, Крымом и Белгородской областью уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожали дроны с 11:00 до 11:50 по московскому времени. Всего в атаке было задействовано 11 украинских беспилотников, уточнили в оборонном ведомстве.

Другой информации на данный момент нет.

В этот же день Минобороны сообщило, что украинские беспилотники заметили у берегов Крыма. Три дрона уничтожили над акваторией Черного моря в промежутке с 10:45 до 11:00. Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не представили.

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