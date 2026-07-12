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23:24, 12 июля 2026Бывший СССР

В МИД России заявили о попытке Зеленского уйти от обвинений

Посол Мирошник: Отставка кабмина позволит Зеленскому снять с себя ответственность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отставка украинского правительства дает шанс Владимиру Зеленскому переложить на бывших членов кабмина ответственность за коррупционные преступления. К такому выводу пришел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«В любом случае, отставка правительства — это часть антикриза Зеленского по отведению от себя обвинений в коррупции. Он постарается перевести стрелки на ушедших в отставку "коррупционеров в правительстве"», — отметил дипломат.

После этого Зеленский попытается «вытащить на поверхность таких же "специалистов", но пока открыто не замазанных и политически безликих», добавил Мирошник.

Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко днем 12 июля. Он также заявил о смене политической стратегии Украины. Среди возможных преемников Свириденко называют генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого, первого вице-премьера Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

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