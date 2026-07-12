Раскрыта вероятная должность премьера Украины после отставки

Депутат Рады Железняк: Премьер-министр Свириденко может стать послом Украины в США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки может стать послом страны в США. На это указал народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Свириденко, похоже, будет послом в США», — объявил он.

По мнению депутата, Украину вместе с отставкой премьер-министра ждет обновление всего правительства. Среди возможных преемников Юлии Свириденко Ярослав Железняк назвал генерального директора Нафтогаза Сергея Корецкого, первого вице-премьера, уже возглавлявшего кабинет министров в 2020-2025 годах, Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о смене политического курса страны. В том же сообщении он рассказал об отставке премьер-министра Юлии Свириденко.