Вероятность изменения политики США в отношении России после кончины Грэма оценили

Расмуссен: Смерть Грэма не станет толчком к изменению политики США в отношении России

Кончина сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не станет толчком к изменению американской политики в отношении России. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.

«Приведет ли уход Грэма к изменению американской политики? К сожалению, я очень сомневаюсь в этом», — сказал политолог.

По его словам, сенатор являлся «военным ястребом», а его настрой в отношении РФ был чрезмерно воинственным. То есть его уход стал утратой одного из самых громких антироссийских голосов.

«Есть много таких голосов или их доноров, которые стремятся к конфликту не только с Россией, но и с другими. И хотя эти люди не столь заметны, они, вероятнее всего, постараются продолжать оказывать влияние на политику вне зависимости от того, кто находится в Белом доме», — заключил Расмуссен.

Ранее в России ответили на обвинение из США, будто бы Москва могла быть причастна к смерти сенатора Грэма. По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, такие заявления могут быть пиар-ходом.