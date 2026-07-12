В России ответили на обвинение из США о причастности Москвы к смерти сенатора Грэма

Депутат Журова назвала пиар-ходом предположение Лумер о том, что РФ могла отравить Грэма

Предположение американской правой политической активистки и сторонницы президента США Дональда Трампа Лоры Лумер о том, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это пиар-ход, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Сразу она сорвала на этом популярность, я думаю. Сейчас все будут ее цитировать. Правда, не правда, не столь важно. Это чисто ее пиар-ход. Другое тут предположить нельзя», — отреагировала Журова.

Депутат напомнила, что Грэм был уже в возрасте. Также, по ее мнению, вряд ли соответствующие органы будут искать в смерти политика русский след.

Пиариться на смерти — это не очень прилично, конечно. Но у них выборы. Поэтому, я думаю, что они понимают, что таким образом могут свои какие-то дивиденды получить. Нам не навредят этим, а себе рейтинги поднимут Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить Грэма. Активистка заявила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее призывал к уничтожению сенатора, а Россия направила делегацию на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.