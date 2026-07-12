В России ответили на обвинение из США о причастности Москвы к смерти сенатора Грэма

Предположение американской правой политической активистки и сторонницы президента США Дональда Трампа Лоры Лумер о том, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это пиар-ход, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Сразу она сорвала на этом популярность, я думаю. Сейчас все будут ее цитировать. Правда, не правда, не столь важно. Это чисто ее пиар-ход. Другое тут предположить нельзя», — отреагировала Журова.
Депутат напомнила, что Грэм был уже в возрасте. Также, по ее мнению, вряд ли соответствующие органы будут искать в смерти политика русский след.
Пиариться на смерти — это не очень прилично, конечно. Но у них выборы. Поэтому, я думаю, что они понимают, что таким образом могут свои какие-то дивиденды получить. Нам не навредят этим, а себе рейтинги поднимут
Ранее Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить Грэма. Активистка заявила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее призывал к уничтожению сенатора, а Россия направила делегацию на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.