В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма

Активистка Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить сенатора Грэма

Американская правая политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом она написала в социальной сети X.

«Неужели Россия или Иран отравили американского сенатора? Это необходимо расследовать», — говорится в публикации.

Далее Лумер опубликовала несколько публикаций с объяснением своей теории. Так, активистка заявила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее призывал к уничтожению сенатора Грэма. Россия направила делегацию на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Затем Грэм посетил Украину, и, вернувшись домой, заболел странной болезнью.

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.