В МИД России отреагировали на сокращение списка отсрочки от мобилизации на Украине

Мирошник: Зеленский под давлением ЕС усиливает законы по загону «пушечного мяса» в окопы

Владимир Зеленский под давлением ЕС усиливает законы по загону «пушечного мяса» в окопы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Как и прогнозировалось, Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта усиливает законодательное оформление тотального загона пушечного мяса в окопы», — написал он.

По его словам, единственный ресурс, которым располагает Украина, — это живые люди. Все остальное им поставляет Запад. Поставки живой силы на фронт — требование Запада после европейского кредита и обязательств военной помощи.

Ранее Зеленский поблагодарил Европейский союз за принятие 21-го пакета санкций против России. Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он также призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.