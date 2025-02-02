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23:46, 2 февраля 2025Путешествия

Российский аэропорт временно ограничил работу в целях безопасности

Росавиация: Аэропорт Волгограда временно ограничил работу в целях безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Аэророрт Волгограда ввел временные ограничения на работу. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов в российском регионе, заявили в Росавиации, передает РИА Новости.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 по московскому времени ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумра)», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет рейса, направлявшегося из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стали технические проблемы с двигателем.

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