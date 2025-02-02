Российский губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ

Глава Ростовской области Слюсарь сообщил о сбитом беспилотнике

В небе над Ростовской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, по юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы», — отметил Слюсарь, сообщив о продолжении отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион.

Утром в воскресенье, 2 февраля, Слюсарь сообщал, что что над территорией Куйбышевского района был сбит беспилотник. О пострадавших информации не было.

