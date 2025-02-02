ВСУ атаковали российский регион

Врио губернатора Слюсарь: Над Ростовской областью сбили беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 2 февраля, атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что над территорией Куйбышевского района был сбит беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее украинские дроны уничтожили в Брянской области. Местные власти сообщали о перехвате семи беспилотников самолетного типа над регионом. Информация о пострадавших не поступала.