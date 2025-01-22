Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

Зеленский: Стамбульские переговоры сорвались из-за нежелания Киева отступить

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров весной 2022 года властями республики. По его словам, это было связано с нежеланием Киева отступить.

Зеленский убежден, что переговоры в Турции были «ультиматумами [президента России Владимира] Путина». «Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского [Виктора] Медведчука. И я больше не президент», — высказал свою версию политик.

Украинский лидер объяснил отказ от переговоров в Стамбуле нежеланием принять позицию России по нейтральному статусу республики и вопросу русского языка в стране. Политик мотивировал решение волей украинцев на президентских выборах 2019 года, по итогам которых он занял пост.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В России назвали бредом слова Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал бредом слова Зеленского о якобы ультиматуме России.

Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам

Слуцкий напомнил, что договоренности были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией, чего нельзя было сделать без санкции самого украинского президента. Политик подчеркнул, что тогда Россия отвела войска с киевского и черниговского направлений и была готова закончить боевые действия. В свою очередь, Киев был согласен на условия соглашения.

«Но потом, как известно, тогдашний премьер Великобритании [Борис] Джонсон приказал неонацистской хунте разорвать договоренности и продолжать истреблять украинский народ за интересы англосаксов», — заявил он.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Политик убежден, что Зеленский пытается перевернуть картину с ног на голову ради спасения «собственной шкуры» в страхе от смены администрации в США.

Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

В декабре 2024 года Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений. По его словам, Украина не подписывала никаких договоренностей об урегулировании конфликта.

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Украинский лидер также отверг существование договоренностей с Россией об урегулировании конфликта в марте 2022 года.

В свою очередь, Путин подчеркивал, что Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей. «Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года», — заявил глава государства.

Путин добавил, что переговоры должны основываться на реалиях, складывающихся на фронте.