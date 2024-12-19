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17:56, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

Зеленский: Стамбульских соглашений 2022 года не существовало
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заключенных весной 2022 года Стамбульских соглашений между Россией и Украиной об урегулировании конфликта не существовало. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало», — высказался политик. Он также отверг существование договоренностей с Россией об урегулировании конфликта в марте 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей.

Подобные соглашения были парафированы Россией и Украиной в ходе мирных переговоров в конце марта 2022 года. В июне 2024 года газета The New York Times опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в ходе переговоров. Проект соглашения содержал 18 статей, ряд предложений вызвал у сторон непримиримые разногласия.

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