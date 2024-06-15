Обнародован полный текст стамбульского договора между Россией и Украиной. По каким пунктам не сошлись стороны?

NYT опубликовала текст проекта договора от 2022 года между РФ и Украиной

Газета The New York Times (NYT) опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Проект соглашения содержит 18 статей, ряд предложений вызвал у сторон непримиримые разногласия.

Отмечается, что изначально Москва хотела, чтобы Киев признала Крым частью России. Однако к 15 апреля (проект опубликован по состоянию на эту дату) обе стороны согласились исключить тему полуострова из своего договора. Как пишет NYT, больше всего противоречий вызывали такие вопросы, как вооружения, условия потенциального членства Украины в Евросоюзе и законы о языке и культуре. В частности, Украина в течение 30 дней в случае подписания договора должна была бы снять «все ограничения на использование русского языка в любой сфере».

Фото: Murad Sezer / Reuters

Кроме того, Украина хотела получить международные гарантии безопасности, что в случае атаки союзники встанут на ее защиту. Москва требовала отмены санкций, введенных с 2014 года, признания Крыма частью России, независимости Донецкой и Луганской народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, а также запрета пропаганды нацизма и неонацизма.

США и Польшу обеспокоили условия соглашения

NYT пишет, что проект соглашения предусматривал ограничения на численность Вооруженных сил Украины и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но требовали более высоких пределов. Между тем США были обеспокоены такими условиями.

Мы спокойно сказали: «Вы понимаете, что это одностороннее разоружение, верно?» высокопоставленный американский чиновник

В то же время всесторонне поддерживающая Украину Польша опасалась, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия России, и хотела это предотвратить.

Когда президент Польши Анджей Дуда встречался с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта, он показал текст соглашения от 17 марта и поинтересовался: «Кто из вас подписал бы это?» Тогда все промолчали.

Главные камни преткновения

Отмечается, что к 15 апреля Москва и Киев договорились, что Украина закрепит статус нейтральной страны и ей будет разрешено вступить в Евросоюз. Однако оставались и принципиально спорные моменты. Одним из таких был вопрос дальности вооружений. Россия настаивала, чтобы дальность стрельбы украинских ракет была ограничена 40 километрами, Украина — 280.

Однако главным разногласием американская газета считает пятый пункт договора, касающийся «стран-гарантов» Украины — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Москва хотела, чтобы ответные меры в случае вооруженного нападения на Украину были одобрены «на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами». Украина, в свою очередь, сочла это нарушением условий мирного договора. После этого Киев уже не хотел продолжать переговоры.

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Путин назвал возможную причину срыва стамбульских переговоров

Как отметил президент Владимир Путин, Украина была готова принять условия Москвы о денацификации, парафировав проект договора в Стамбуле. Глава государства напомнил, что руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил свою подпись под выдержкой из этого соглашения. Путин также заметил, что во время переговоров стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем.

Кроме того, президент допустил, что западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что надеялись на стратегическое поражение России на поле боя. Он напомнил о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев весной 2022 года, когда Россия и Украина еще вели переговоры. «Он там и изложил позицию, что надо воевать с Россией "до последнего украинца", до победного конца», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что причиной отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле было прямое давление Лондона.