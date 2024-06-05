Путин заявил о готовности Украины принять условия России в Стамбуле

Путин: в Стамбуле Украина была готова принять условия России о денацификации

Украина была готова принять условия Москвы о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Путин напомнил, что руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил свою подпись под выдержкой из этого соглашения.

«Парафировал этот документ — я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону», — отметил глава государства.

Политик подчеркнул, что во время переговоров стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции (СВО), между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.