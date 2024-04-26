Раскрыто содержание так и не подписанного мирного договора России и Украины

Die Welt опубликовал проект договора между Россией и Украиной в 2022 году

В апреле 2022 года Россия и Украина составили проект мирного договора, но Украина отказалась от подписания. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники.

В распоряжении издания оказалась версия соглашения между странами от 15 апреля 2022 года. В соглашении присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

«[Президент России Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский должны были решить оставшиеся разногласия в личной беседе», — заявили журналисты издания. Главы государств должны были обсудить вопросы сокращения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако после Украина отказалась от подписания договора из-за пункта об обязательстве сделать русский язык вторым государственным.

Ранее Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Лукашенко заявил, что необходимо «достать тот документ» и «двигаться по нему».