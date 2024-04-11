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22:03, 11 апреля 2024Мир

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом

Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко сообщил, что необходимо «достать тот документ», «положить на стол» и «двигаться по нему».

«Да, и с ним работать», — отметил Путин.

В июне 2023 года президент Владимир Путин на переговорах с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге представил парафированный договор с Украиной под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Соглашение с Киевом включало в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

Путин обратил внимание, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.

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      Юлия Мискевич
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