Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной

Путин показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, и показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что договор с Киевом включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. «Киев парафировал стамбульский договор с Москвой, но после отвода российских войск Украина выбросила его на свалку истории», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.

Ранее в ходе встречи с африканской делегацией в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом российский лидер заявил, что Москва ценит заинтересованность «африканских друзей» в поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также выразил надежду на новые перспективы взаимодействия.