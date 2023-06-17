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18:50, 17 июня 2023Россия

Путин поддержал подход стран Африки к конфликту на Украине

Президент РФ Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к конфликту на Украине

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к украинскому конфликту. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает РИА Новости.

По итогам встречи с африканской делегацией в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом российский лидер заявил, что Москва ценит заинтересованность «африканских друзей» в поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

Кроме того, глава государства выразил надежду, что на саммите Россия-Африка странам удастся определить новые перспективы взаимодействия. Путин подчеркнул, что развитие отношений с африканскими государствами является приоритетом для российской внешней политики.

Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из 10 пунктов. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

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    Варвара Кошечкина
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