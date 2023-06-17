Президент ЮАР раскрыл детали африканского мирного плана по Украине

Президент ЮАР представил африканский мирный план по Украине из 10 пунктов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Как сообщает «РБК-Украина», соглашение, представленное на пресс-конференции в Киеве, включает 10 пунктов.

Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».

