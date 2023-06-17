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18:19, 17 июня 2023Бывший СССР

Президент ЮАР раскрыл детали африканского мирного плана по Украине

Президент ЮАР представил африканский мирный план по Украине из 10 пунктов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Как сообщает «РБК-Украина», соглашение, представленное на пресс-конференции в Киеве, включает 10 пунктов.

Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».

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    Варвара Кошечкина
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