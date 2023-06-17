Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.

Сообщается, что Рамафоса сопровождает министр международных отношений доктор Наледи Пандор. Президент ЮАР с главами государств Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Конго, Египта и Уганды в качестве участников мирной миссии африканских лидеров встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Пресс-секретарь президента добавил, что по итогам встречи глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров расскажет о проведенном обсуждении.