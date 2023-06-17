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14:41, 17 июня 2023Мир

Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки

Дмитрий Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Его комментарий публикует ТАСС.

Песков сообщил, что в делегацию, которая пример участие в упомянутом мероприятии, вошли лидеры и представители семи африканских стран.

«Судя по графику вылета, после посещения Киева первым сюда прилетит Рамапоса, здесь будет председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Также будут представители Конго и Уганды. Это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве, они провели встречу с Зеленским», — уточнил он.

Помимо этого, пресс-секретарь президента добавил, что по итогам встречи глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров расскажет о проведенном обсуждении.

Ранее главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с Путиным.

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    Екатерина Ештокина
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