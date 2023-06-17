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13:15, 17 июня 2023Мир

Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с Путиным

Шесть африканских лидеров прибыли в Петербург для встречи с президентом России Путиным

Фото: Alexei Danichev / Host photo agency RIA Novosti / Reuters

Шесть африканских лидеров прибыли в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков, его слова приводит ТАСС. Такое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.

Известно, что встретиться с Путиным планировали президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.

16 июня с африканскими лидерами встречался президент Украины Владимир Зеленский. Он не увидел логике в их дальнейшей поездке в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Путина и президента ЮАР.

В апреле Путин отмечал, что Россия не находится в изоляции от мира и продолжает выстраивать сотрудничество с дружественными странами.

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    Марк Леонов
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