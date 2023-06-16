Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:50, 16 июня 2023Бывший СССР

Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию

Зеленский заявил, что не видит логики в поездке лидеров африканских стран в Россию 17 июня

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию 17 июня. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это их решение. Непонятно, насколько оно логично. Но они лидеры свободных стран, поэтому это их выбор», — сказал он.

Встреча лидеров стран Африки и президента России Владимира Путина пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. В ней примут участие президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от заморозки конфликта
    В США заявили о новой операции НАТО из-за провала ВСУ
    Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США
    Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию
    Эксперты рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой
    Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»
    Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию
    Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц
    В Госдуме оценили слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС
    Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.