Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию

Зеленский заявил, что не видит логики в поездке лидеров африканских стран в Россию 17 июня

Владимир Зеленский не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию 17 июня. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это их решение. Непонятно, насколько оно логично. Но они лидеры свободных стран, поэтому это их выбор», — сказал он.

Встреча лидеров стран Африки и президента России Владимира Путина пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. В ней примут участие президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.