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20:28, 16 июня 2023Бывший СССР

Зеленский отказался от заморозки конфликта

Президент Украины Зеленский отказал в заморозке конфликта на встрече с делегацией Африки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от заморозки конфликта на встрече с делегацией Африки и снова потребовал вывод российских сил с территорий, которые киевские власти считают своими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что (...) вывод всех их [российских войск] с территории Украины — это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны», — высказался политик.

Зеленский добавил, что с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки обсуждался путь достижения подлинного и справедливого мира.

Ранее официальный представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что Евросоюз не поддержит инициативу стран Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта. ЕС выскажется в поддержку конструктивных предложений к миру, который «восстановит права украинцев, их суверенитет и территории», уточнил он.

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    Кристина Есикова
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