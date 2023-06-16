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14:42, 16 июня 2023Мир

ЕС назвал условие для поддержки инициативы африканских лидеров по Украине

ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюз (ЕС) не поддержит инициативу стран Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта. Такое условие назвал официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

Стано отметил, что ЕС поддержит все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру, который «восстановит права украинцев, их суверенитет и территории». «Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция», — подчеркнул Стано.

Встреча лидеров стран Африки и президент России Владимира Путина пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. В ней примут участие президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.

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