ЕС назвал условие для поддержки инициативы африканских лидеров по Украине

ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта

Евросоюз (ЕС) не поддержит инициативу стран Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта. Такое условие назвал официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

Стано отметил, что ЕС поддержит все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру, который «восстановит права украинцев, их суверенитет и территории». «Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция», — подчеркнул Стано.

Встреча лидеров стран Африки и президент России Владимира Путина пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. В ней примут участие президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.