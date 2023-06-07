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20:02, 7 июня 2023Мир

Стала известна дата встречи Путина с африканской миссией по Украине

Встреча лидеров стран Африки и Владимира Путина состоится 17 июня в Санкт-Петербурге
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Встреча лидеров стран Африки и президента России Владимира Путина состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некоммерческую организацию Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой мирной миссии по Украине.

Российский лидер примет следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, лидера Коморских Островов и председателя Африканского союза Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Мусевени, президента Сенегала Маки Салла и президента Замбии Хакаинде Хичилему

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    Семен Александров
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