Стала известна дата встречи Путина с африканской миссией по Украине

Встреча лидеров стран Африки и Владимира Путина состоится 17 июня в Санкт-Петербурге

Встреча лидеров стран Африки и президента России Владимира Путина состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некоммерческую организацию Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой мирной миссии по Украине.

Российский лидер примет следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, лидера Коморских Островов и председателя Африканского союза Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Мусевени, президента Сенегала Маки Салла и президента Замбии Хакаинде Хичилему