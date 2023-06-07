Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 7 июня 2023Мир

Путин обсудил с президентом ЮАР урегулирование конфликта на Украине

Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой урегулирование конфликта на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Главы государств обсудили африканскую инициативу по способам урегулирования конфликта на Украине. Они также договорились, что Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки. Кроме того, речь зашла о дальнейшем развитии стратегического партнерства двух стран.

Также лидеры поговорили о подготовке к саммиту Россия — Африка, запланированному на конец июля, и к саммиту БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге в августе.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева
    Принц Гарри отказался от своих обвинений из скандальных мемуаров
    Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха
    Россия пригрозила предельно жестким ответом на любые атаки Украины на ЗАЭС
    Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов для экспатов
    Госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор
    Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС
    Блогерша показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде
    Мужчине дали два года условно за попытку заживо сжечь российского полицейского
    Россияне решили подать в суд на европейские депозитарии за блокировку активов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.