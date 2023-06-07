Путин обсудил с президентом ЮАР урегулирование конфликта на Украине

Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Главы государств обсудили африканскую инициативу по способам урегулирования конфликта на Украине. Они также договорились, что Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки. Кроме того, речь зашла о дальнейшем развитии стратегического партнерства двух стран.

Также лидеры поговорили о подготовке к саммиту Россия — Африка, запланированному на конец июля, и к саммиту БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге в августе.