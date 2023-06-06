Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 6 июня 2023Мир

Африканские лидеры договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для мира

Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для прекращения огня

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Лидеры ряда стран Африки договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для прекращения огня и достижения мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел встречу с лидером Коморских Островов и председателем Африканского союза Азали Ассумани, главой Египта Адбелем Фаттахом ас-Сиси, президентом Уганды Йовери Мусевени и замбийским лидером Хакайнде Хичилемой.

Вместе они договорились взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для достижения прочного мира в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. «В контексте обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее особое внимание было уделено реализации высказанной президентом ЮАР [Сирилом Рамапосой] инициативы о поездке в Россию группы африканских лидеров», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в ходе беседы глав МИД поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства России и ЮАР.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ сообщила о планах подготовки Украиной теракта с «грязной бомбой». Какие данные раскрыла спецслужба?
    Столтенберг выразил обеспокоенность последствиями ударов по Каховской ГЭС
    ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по инфраструктуре в Херсонской области
    Стало известно о пострадавшем в результате обстрела Шебекино со стороны Украины
    В России начали продавать бюджетный китайский электрокар
    Жена и сын генконсула Северной Кореи пропали во Владивостоке
    Африканские лидеры договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для мира
    Стало известно о просьбе Месси отложить трансфер в «Аль-Хиляль»
    К затопленному дворцу культуры в Новой Каховке приплыли лебеди
    Опубликованы фото со свадьбы футболиста «Динамо» Смолова и модели Истоминой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.