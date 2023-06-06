Африканские лидеры договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для мира

Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для прекращения огня

Лидеры ряда стран Африки договорились о взаимодействии с Москвой и Киевом для прекращения огня и достижения мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел встречу с лидером Коморских Островов и председателем Африканского союза Азали Ассумани, главой Египта Адбелем Фаттахом ас-Сиси, президентом Уганды Йовери Мусевени и замбийским лидером Хакайнде Хичилемой.

Вместе они договорились взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для достижения прочного мира в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. «В контексте обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее особое внимание было уделено реализации высказанной президентом ЮАР [Сирилом Рамапосой] инициативы о поездке в Россию группы африканских лидеров», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в ходе беседы глав МИД поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства России и ЮАР.