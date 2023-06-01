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14:56, 1 июня 2023Мир

Лавров обсудил возможность приезда группы африканских лидеров в Россию

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Пандор поездку группы лидеров Африки в Россию

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout via / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

«В контексте обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее особое внимание было уделено реализации высказанной президентом ЮАР [Сирилом Рамапосой] инициативы о поездке в Россию группы африканских лидеров», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в ходе беседы глав МИД поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства России и ЮАР.

31 мая Лавров прибыл с визитом в ЮАР. Российский дипломат примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, которое пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне. В ходе встречи пройдет отдельное заседание с участием приглашенных руководителей внешнеполитических ведомств ряда развивающихся стран.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса решил отправить четырех своих министров в страны «Большой семерки» (G7), чтобы они подтвердили нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине. ЮАР ранее воздержалась при голосовании по резолюции ООН об осуждении действий России на Украине, что вызвало критику со стороны ее ключевых торговых партнеров — в том числе США.

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    Варвара Кошечкина
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