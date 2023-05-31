Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР, где пройдет совещание глав МИД стран БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Южно-Африканскую республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, которое пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне. Отмечается, что в ходе встречи пройдет отдельное заседание с участием приглашенных руководителей внешнеполитических ведомств ряда развивающихся стран.

ЮАР станет последней страной, которую посетит Лавров в ходе своего турне по африканскому континенту в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. 29 мая Лавров приехал в столицу Кении Найроби, где встретился с руководство страны.

30 мая Глава МИД России прилетел в Бурунди, где его встретили в аэропорту с барабанами и плясками. 31 мая Лавров провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.