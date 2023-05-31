Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 31 мая 2023Мир

Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР, где пройдет совещание глав МИД стран БРИКС

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Южно-Африканскую республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, которое пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне. Отмечается, что в ходе встречи пройдет отдельное заседание с участием приглашенных руководителей внешнеполитических ведомств ряда развивающихся стран.

ЮАР станет последней страной, которую посетит Лавров в ходе своего турне по африканскому континенту в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. 29 мая Лавров приехал в столицу Кении Найроби, где встретился с руководство страны.

30 мая Глава МИД России прилетел в Бурунди, где его встретили в аэропорту с барабанами и плясками. 31 мая Лавров провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.