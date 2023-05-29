Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:17, 29 мая 2023Мир

Лавров прилетел в Кению

Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Кении Найроби
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Кении Найроби, где он планирует встретиться с руководством страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы прилетели в Найроби. Начинается очередное турне Сергея Лаврова по африканскому континенту в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге», — написала дипломат, пообещав своим подписчикам, что будет их информировать.

Ранее заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва предпринимает шаги по возвращению в Африку. Так, по его словам, проведение второго саммита Россия — Африка, который состоится в июле, является стратегическим выбором и долгосрочной политикой России по возвращению на континент.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских. Речь Линдси Грэма оказалась смонтирована
    Россиянин поехал в Египет и описал отдых фразой «отель не оправдал своих звезд»
    Лавров прилетел в Кению
    Психолог назвала признаки сексуального эгоиста
    Аналитик подсчитал выведенную из России ушедшими компаниями сумму
    Мужчина мечом отрубил руку стримеру в прямом эфире
    Французский политолог назвал преступлением поставки Парижем оружия Киеву
    Ретро-автомобиль на улице Подмосковья восхитил пользователей сети
    Президент Польши поздравил не того Эрдогана
    Мэр Киева сообщил о попаданиях в ходе обстрела
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.