Лавров прилетел в Кению

Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Кении Найроби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Кении Найроби, где он планирует встретиться с руководством страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы прилетели в Найроби. Начинается очередное турне Сергея Лаврова по африканскому континенту в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге», — написала дипломат, пообещав своим подписчикам, что будет их информировать.

Ранее заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва предпринимает шаги по возвращению в Африку. Так, по его словам, проведение второго саммита Россия — Африка, который состоится в июле, является стратегическим выбором и долгосрочной политикой России по возвращению на континент.