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08:21, 25 мая 2023Мир

МИД России заявил об активной работе по «возвращению в Африку»

Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва активно работает по «возвращению в Африку»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Проведение второго саммита Россия — Африка в июле в Петербурге является стратегическим выбором и долгосрочной политикой Москвы по возвращению на континент. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, пишет ТАСС.

По его словам, это не одноразовое мероприятие. «Это стратегический выбор, долгосрочная наша политика и практика под лозунгом возвращения России в Африку», — указал он. Дипломат отметил, что после развала Советского Союза в отношениях РФ с африканскими государствами был застой. Богданов добавил, что Россия сейчас активно налаживает связи, чтобы восстановить работу посольств.

Он добавил, что Россия заинтересована в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку. «Это важно для социально-экономических связей, гуманитарных контактов. Это важно и для туризма, потому что Африка — очень интересный континент», — подчеркнул он.

Ранее экономист Николай Щербаков рассказал, что поставки продовольствия и удобрений — это сейчас основные направления сотрудничества России с африканскими странами.

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Марина Совина
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