Названы основные направления сотрудничества России и Африки

Политолог Щербаков назвал продовольствие одной из основных сфер сотрудничества с Африкой

Поставки продовольствия и удобрений — это сейчас основные направления сотрудничества России с африканскими странами, считает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал перспективы развития отношений в других сферах.

«Направлений могло бы быть много, но развивать их нам только предстоит, потому что за последние годы присутствие Российской Федерации в Африке оказалось сильно сокращенным в силу разных причин на разных этапах. Сейчас наши связи, наши отношения нам предстоит очень трудно, долго и масштабно восстанавливать», — отметил политолог.

По мнению африканиста, если Россия намерена всерьез переориентироваться на развитие отношений с Африкой, ей предстоит укреплять свое влияние в южной части материка.

«На африканском континенте более 50 государств, поэтому выбор достаточно широк. У нас есть традиционные партнеры с давних времен поддерживающие отношения. К сожалению, в Африке южнее Сахары таких стран совсем немного. Главные отношения у нас сейчас развиваются со странами Северной Африки. Можно назвать Алжир и Египет. Сделана ставка на страны зоны Сахеля — это все, что чуть южнее Сахары, пять-семь государств, но там мы пока не внушительно представлены. Наше представительство там в основном сводится к государственному представительству, а не к тому, чтобы там действовали различные компании, развивался мелкий, средний бизнес», — заключил он.

Для этого нужны большие средства, большое число серьезных специалистов с нашей стороны и реальное, а не сиюминутное желание наших потенциальных партнеров. Это масштабная и трудная работа для настоящих специалистов Николай Щербаков африканист

Во время выступления на парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире» в понедельник, 20 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет уделять большое внимание сотрудничеству со странами региона, передает ТАСС. Он также сообщил о списании долгов африканским государствам на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

В своей речи российский лидер отметил, что Москва готова бесплатно отправить в Африку запланированные объемы зерна, если решит не продлевать зерновую сделку.