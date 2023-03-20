Путин пообещал бесплатно поставить Африке зерно в случае непродления сделки

Путин: в случае непродления зерновой сделки Россия поставит Африке зерно бесплатно

В случае если Россия примет решение не продлевать зерновую сделку, страна готова бесплатно отправить в Африку запланированные объемы зерна. С таким обещанием в ходе 2-й Международной парламентской конференции «Россия — Африка» выступил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о ситуации, при которой сделка не будет продлена на новый срок. По нынешним договоренностям она действует до 18 мая.

«Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был отправлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — заявил президент.

Путин также добавил, что сделка будет продлена снова, если партнеры будут выполнять требования Москвы.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была продлена на 60 дней. При этом ранее она отмечала, что в рамках соглашения эффективно реализуется лишь украинская часть сделки.

