Путин назвал условие участия России в зерновой сделке

Путин: Россия будет участвовать в зерновой сделке лишь при соблюдении ее требований

Россия примет дальнейшее решение, будет ли Москва участвовать в зерновой сделке, лишь при условии соблюдения ее требований со стороны остальных участников соглашения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской зерновой сделки, и в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии», — заявил президент.

О согласии Москвы продлить действие соглашения на этот срок стало известно еще 13 марта. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пожаловалась, что на данный момент только украинская часть зерновой сделки реализуется эффективно, а экспорт сельскохозяйственной продукции из России блокируется односторонними санкциями Запада.