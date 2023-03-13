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19:01, 13 марта 2023Мир

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней

В МИД России заявили, что Москва не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Россия не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения срока ее действия. О согласии Москвы на это решение сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, его слова передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о продлении только на 60 дней. Он рассказал, что консультации по дальнейшему действию «черноморской инициативы» в Женеве были непростыми.

Виктория Кондратьева
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