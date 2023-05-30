Лаврова встретили в Бурунди с барабанами и плясками

Глава МИД России Лавров прилетел в Бурунди, где его встретили с барабанами и плясками

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Бурунди с официальным визитом. В аэропорту его встретили с барабанами и плясками, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в крупнейшем городе страны Бужумбуре дипломат проведет ряд встреч с руководством африканской страны.

Ранее началось очередное турне Лаврова по африканскому континенту в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Он уже прилетал в Найроби в Кению, где встретился с местными властями.

Ранее заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва предпринимает шаги по возвращению в Африку. Так, по его словам, проведение второго саммита Россия — Африка в июле является стратегическим выбором и долгосрочной политикой Москвы по возвращению на континент.